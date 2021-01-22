Emre Kılınç kimdir? Galatasaraylı Emre Kılınç kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Kılınç evli mi, eşi kim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Emre Kılınç kimdir? Galatasaraylı Emre Kılınç kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Kılınç evli mi, eşi kim?

22.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:27
Emre Kılınç kimdir? Galatasaraylı Emre Kılınç kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Kılınç evli mi, eşi kim?

Süper Lig'de 3. sırada olan Galatasaray oyuncularından olan Emre Kılınç sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, milli takım oyuncusu Emre Kılınç kimdir? Galatasaraylı Emre Kılınç kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Kılınç evli mi, eşi kim? merak ediyor. İşte detaylar...

Türk millî futbolcu Emre Kılınç sosyal medyada araştırılıyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynayan milli futbolcu Emre Kılınç kimdir? Galatasaraylı Emre Kılınç kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Kılınç evli mi, eşi kim?

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 yılında Sakarya'da doğdu. 26 yaşındaki Emre Kılınç evlidir ve eşi Tuğba Kılınç'tır.

Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı.

Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Yaşar Güler Selçuk Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hadise Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emre Kılınç kimdir? Galatasaraylı Emre Kılınç kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Kılınç evli mi, eşi kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 20:27:59. #1.16#
title