Emre Kılınç kimdir? Galatasaraylı Emre Kılınç kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Kılınç evli mi, eşi kim?

Süper Lig'de 3. sırada olan Galatasaray oyuncularından olan Emre Kılınç sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, milli takım oyuncusu Emre Kılınç kimdir? Galatasaraylı Emre Kılınç kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Kılınç evli mi, eşi kim? merak ediyor. İşte detaylar...

Türk millî futbolcu Emre Kılınç sosyal medyada araştırılıyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynayan milli futbolcu Emre Kılınç kimdir? Galatasaraylı Emre Kılınç kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Kılınç evli mi, eşi kim?

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 yılında Sakarya'da doğdu. 26 yaşındaki Emre Kılınç evlidir ve eşi Tuğba Kılınç'tır.

Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı.

Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.