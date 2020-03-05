Emre Kılınç kimdir? Emre Kılınç özellikleri ve Emre Kılınç istatistikleri!
Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan Emre Kılınç, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Emre Kılınç hakkında araştırma yapanlar Emre Kılınç özellikleri ve Emre Kılınç istatistikleri ve Emre Kılınç kimdir konularını araştırıyor.
Galatasaray'ın sezon son sonunda Emre Kılınç'ı renklerine bağlayacağının öne sürülmesi, Emre Kılınç'ı spor gündeminin birinci sırasına çıkardı. 25 yaşındaki Emre Kılınç kimdir, Emre Kılınç istatistikleri, Emre Kılınç yaşı ve Emre Kılınç istatistikleri hakkında merak edilenleri mercek altına alıyoruz.
EMRE KILINÇ KİMDİR?
Emre Kılınç doğum tarihi: 23 Ağustos 1994
Emre Kılınç: 25 yaşında
Emre Kılınç nereli: Sakarya
Emre Kılınç boy: 1,74 m
Emre Kılınç mevki: Orta saha sol
Emre Kılınç Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da oynamaktadır.
EMRE KILINÇ KULÜP KARİYERİ
Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı.
EMRE KILINÇ MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.
EMRE KILINÇ TRANSFER GEÇMİŞİ
10/11 Boluspor Altyapı –Türkiye Boluspor Alt
12/13 Boluspor U21 – Boluspor
16/17 Boluspor- Sivasspor
EMRE KILINÇ PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 22 maç, 7 gol, 6 asist, 6 sarı kart
PERFORMANS 18/19: 32 maç, 7 gol, 7 asist, 4 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 36 maç,2 gol, 7 asist, 5 sarı kart
PERFORMANS 16/17: 36 maç, 8 gol, 14 asist, 9 sarı kart
PERFORMANS 15/16: 36 maç, 5 gol, 5 asist, 1 sarı kart
PERFORMANS 14/15: 32 maç, 11 gol, 8 asist, 6 sarı kart
PERFORMANS 13/14: 31 maç, 3 gol, 8 asist, 7 sarı kart
PERFORMANS 12/13: 13 maç, 2 gol, 2 asist, 1 ssarı kart
PERFORMANS 11/12: 5 maç