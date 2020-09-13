Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılı formayı ilk kez resmi bir karşılaşmada giyen Emre Kılınç, attığı gol ve gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı. Milli futbolcu, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Emre Kılınç, ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıktı. Son derece başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu, attığı golle 3-1'lik galibiyette pay sahibi oldu. Başarılı futbolcu, 79 dakika sahada kalırken yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. Gösterdiği performans taraftarların büyük beğenisini kazanan Emre Kılınç, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Milli yıldızla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle;