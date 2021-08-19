Emre Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Emre Demir hangi takıma transfer oldu? Barcelona'ya mı gitti?
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Emre Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Emre Demir hangi takıma transfer oldu? Barcelona'ya mı gitti?

Emre Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Emre Demir hangi takıma transfer oldu? Barcelona'ya mı gitti?
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Son dakika spor haberlerine göre Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu. Yapılan açıklamaya göre Emre Demir 1 sezon daha Kayserispor'da oynayacak. Ardından Barcelona'ya gidecek denildi. Bunun ardından futbol severler Emre Demir kimdir merak etti. Peki, Emre Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir hangi takıma transfer oldu? Barcelona'ya mı gitti? İşte detaylar.

Emre Demir'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Genç futbolcu Emre Demir kimdir? Emre Demir kaç yaşında, aslen nereli, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir boyu ve kilosu kaç? Emre Demir burcu ne? Emre Demir transfer oldu mu? İşte tüm bilgiler... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

EMRE DEMİR KİMDİR?

Emre Demir (d. 15 Ocak 2004, Mersin) on numara mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Kayserispor'de forma giymektedir.

Emre Demir doğum tarihi : 15 Ocak 2004

Emre Demir kaç yaşında : 17 yaşında

Emre Demir nereli : Mersin

Emre Demir mevkisi ne : 10 Numara (Orta Saha)

Emre Demir boyu kaç : 1.75 metre Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Emre Demir kilosu kaç : 67 kg

Emre Demir burcu ne : Oğlak

Futbola doğduğu şehrin takımı olan Mersin İdman Yurdu'nda henüz 6 yaşındayken başladı, 2 yıl sonra Kayserispor'a transfer oldu. Genç bir yetenek olarak Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından denendi. 18 Ocak 2019'da henüz 15 yaşındayken Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzaladı.

BİREYSEL BAŞARILARI

2019-20 - Süper Lig'de gol atan en genç futbolcudur. (15 yaş 9 ay 25 gün)

EMRE DEMİR OYNADIĞI MAÇLAR

2019- : Kayserispor : 26 maçta 1 gol atmıştır.

EMRE DEMİR BARCELONA'YA MI TRANSFER OLACAK?

Barcelona'nın Kayserispor'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Deneyimli gazeteci Barış Yurduseven, Barcelona'nın Emre'yi kadrosuna kattığı haberini paylaştı.

Yusuf Demir'den sonra bir Türk daha Barcelona'da! TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Katalan devi ve Emre Demir, prensipte anlaşmaya vardı. 17 yaşındaki futbolcu merkez orta saha ve on numarada oynayabiliyor.

"İŞ DETAYLARA KALDI"

Barış Yurduseven yaptığı paylaşımda, "Barcelona'ya ikinci Türk ikinci Demir... Kayserisporlu Emre Demir Barcelona yolunda. Prensipte anlaşma tamam, iş detaylara kaldı" bilgisini verdi.

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Emre Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Emre Demir hangi takıma transfer oldu? Barcelona'ya mı gitti? - Haberler
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