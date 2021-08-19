Emre Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Emre Demir hangi takıma transfer oldu? Barcelona'ya mı gitti?

Son dakika spor haberlerine göre Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu. Yapılan açıklamaya göre Emre Demir 1 sezon daha Kayserispor'da oynayacak. Ardından Barcelona'ya gidecek denildi. Bunun ardından futbol severler Emre Demir kimdir merak etti. Peki, Emre Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir hangi takıma transfer oldu? Barcelona'ya mı gitti? İşte detaylar.