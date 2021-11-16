Emre Çukur'a yenilgisiz rakip

Münih'te WBA ( Dünya Boks Birliği ) Kıtalar Arası Atın Kemer için ringe çıkacak süper orta sıklet boksör Emre Çukur'a yenilgisiz bir rakip denk geldi.

Bu güne kadar çıktığı 18 maçta tek yenilgisi bulunan ve önüne geleni deviren başarılı boksör Emre Çukur'un önümüzdeki cumartesi gecesi karşılaşacağı rakibi belli oldu. Rakip Fransız boksör Matteo Hache, bugüne dek çıktığı tüm maçları kazanmış başarılı bir isim. Ringlerde soğuk kanlı ve sakin dövüşüyle tanınan 22 yaşındaki rakip Hache, ani patlamalarla rakibine güçlü yumruklar indiren mücadeleci bir dövüşçü.

Levent Çukur: "Karşımıza kim çıkarsa çıksın fark etmez

Emre Çukur'un babası ve antrenörü, eski dünya şampiyonu Levent Çukur, karşılarına kim çıkarsa çıksın fark etmeyeceğini belirterek, "Emre'nin ömrü ringlerde geçti. Çocukluğundan beri boks yapan oğlum, çok daha güçlü rakipleri indirecek bilgi, beceri ve kapasiteye sahip. Rakibimizin kasetlerini incelemeye aldık ekip olarak, gereken analizleri yaptıktan sonra taktiğimizi belirleyerek, güçlü bir şekilde çıkacağız Fransız rakibimizin karşısına" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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