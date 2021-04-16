Emre Çolak, Karagümrük'le sözleşmesini feshetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emre Çolak, Karagümrük'le sözleşmesini feshetti

Emre Çolak, Karagümrük'le sözleşmesini feshetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'e transfer olan ve bir süre önce yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan Emre Çolak, sözleşmesini feshettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj paylaşan Çolak, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Esra Erol Acun Ilıcalı
Spor Diego Ersun Yanal Caner Erkin Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emre Çolak, Karagümrük'le sözleşmesini feshetti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 14:42:24. #1.15#

title