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Emre'nin imza törenindeki "Ben Galiçyalıyım" sözü herkesi güldürdü!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Çolak, İspanyol ekibi Deportivo ile anlaşma sağladı. Kendisi için düzenlenen imza töreninde İspanyolca olarak "Ben Galiçyalıyım" diyen 28 yaşındaki oyuncu, herkesi güldürdü.

02.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:48

'ın eski futbolcusu , 'ya imza attı. Tecrübeli futbolcu, sözleriyle basın toplantısına damga vurdu.Basın toplantısında 'Burası benim evim, evime geri döndüm. İspanyolcayı artık yavaş yavaş konuşmaya başladım' diyen ancak bunları Türkçe söyleyen 28 yaşındaki futbolcunun, hemen ardından bu kez İspanyolca olarak 'Ben Galiçyalıyım' demesi basın toplantısındaki herkesi güldürdü.

"ARABİSTAN'DA NEDEN OYNAMADIM BİLMİYORUM"

"Herkes beni çok iyi karşıladı. Takım arkadaşlarımı tanımaya başladım. Suudi Arabistan'da neden formadan uzak kaldım bilmiyorum. Orada Deportivo'nun maçlarını izleme şansım da fazla olmadı" diyen Emre Çolak, sağlık kontrolünden geçip idmana çıktı.

TARAFTARLAR ALKIŞLARLA KARŞILADI

Emre Çolak basın toplantısının ardından ilk idmanına katıldı. Arkadaşlarıyla ve teknik ekiple selamlaşan futbolcuyu, antrenmanı izlemek üzere tribünde bulunan 20 taraftar alkışlayarak karşıladı.

(Skorer)


Haber Videosu

: Emre'nin imza törenindeki "Ben Galiçyalıyım" sözü herkesi güldürdü!
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