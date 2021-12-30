Emre Çolak, Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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