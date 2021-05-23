Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyaslayan Daum'dan olay yaratacak yorum
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Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyaslayan Daum'dan olay yaratacak yorum

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu'nu değerlendirdi. Tecrübeli futbol adamı, çifte kupalı Sergen Yalçın hakkında "Harika bir iş çıkardı" sözlerini kullanırken, Emre Belözoğlu için ise "Pro lisansı yok, yorum yapmam" dedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, iki takımın başında bulunan genç teknik adamları değerlendirdi.

Beşiktaş'ta çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın performansını "Harika" olarak nitelendiren ve onunla gurur duyduğunu vurgulayan Daum, Emre Belözoğlu konusunda ise "Pro lisansı olmadığı için değerlendirme yapmam doğru olmaz." mesajı verdi.

İşte Daum'un o sözleri:

"YETERLİLİĞİ HAKKINDA YORUM YAPILMAZ"

"Sergen Yalçın, zor bir mali dönemde harika bir iş çıkardı. Küçük bir yatırımla harika bir takım oluşturdu. Oyunculuk dönemindeki yeteneklerini, bir baş antrenör olarak da kanıtladı. Sergen'le geçmişte çalışan biri olarak kendisine en büyük saygı ve tebriklerimi iletiyor, onunla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Emre Belözoğlu'nun performansı konusunda ise yorum yapmayacağım. Bildiğim kadarıyla Emre'nin Pro-Lisansı bile yok ve bu nedenle koçluk yeterliliği hakkında yorum yapamıyoruz."

Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyaslayan Daum'dan olay yaratacak yorum
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