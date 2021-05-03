Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel
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Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel

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Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Erzurumspor engelini 3-1'lik skorla geçti. İlk 15 dakikada 3 gol atan sarı-lacivertliler maçın son dakikalarında oyundan düşmesine rağmen sahada güçlü bir futbol ortaya koydu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe ezeli rakiplerinin kazandığı haftada Erzurumspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı. Zorlanmadan gelen galibiyet sonrasında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"OYUNU İNŞA EDEREK KAZANMAK ÖNEMLİ"

"Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimliyorum. Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel fakat, baktığımızda rakipler farklı kazanıyor. Bugün bizim gol beklentimiz neredeyse 5'e yakın. Gol dışında 15 net pozisyonumuz var. Biz 50 kere ceza sahasına giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek, bu gerçek. Benim oyun anlayışımda, futbola bakışımda bu böyle. Bir oyun inşa etmek kolay değil, oyunu inşa ederken kazanmak da önemli."

"TEŞEKKÜR EDERİM"

"Önümüzde 3 tane önemli maç var, hem oyunu inşa etme hem de oyunu kazanmak ki beni futbolun içinden gelenler anlayacaktır, kolay değil. 4. maçı üst üste kazandık. Enerji, arzu için teşekkür ederim."

Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel
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