Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi

Fenerbahçe'nin Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Maçın son dakikasında Thiam'ın yerde kaldığı pozisyonu penaltı olarak değerlendiren Belözoğlu, "Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir durum." ifadelerini kullandı.

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, kritik Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı. Maç sonunda Fenerbahçe Futbol A Takım direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE KENDİNİ BU ŞEKİLDE ÇIKMAZA SOKAMAZ"

"Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz. Yeni Malatyaspor'a saygım var ama Fenerbahçe sezonda 5 puan kaybetmez, üzgünüz"

"MEMNUN OLMADIĞIM TARAFLAR VAR"

"Oyunun memnun olduğum ve memnun olmadığım tarafları var. İlk 30 dakika istediğimize yakın bir oyun çıktı. Hedefimizden sapmadık. Hala şansımız var. Ciddi bir avantajı kaybettik ama sonuna kadar devam edeceğiz."

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"Hayatta şans yoktur, fırsatlar gelir ve değerlendirirsiniz. Yeterlice pozisyona girmiş bir takım vardı. Değerlendirmemiz gerekiyordu. Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir durum."

"HERKES KAYBEDECEK"

"Daha çok maç var. Herkes kaybedecek. Biz yeterince kaybetmiştik. Üzgün olduğumu söyledim. Yapmamız gereken sonuna kadar bu mücadelenin içinde olmak. 3 gün sonra yine maç var. İsteyen, arzulayan, zaman zaman kötü oynayan bir takım vardı. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız."