Emre'nin açtığı beş kuruşluk dava sonrası Ümit Özat bir FETÖ göndermesi daha yaptı

Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun FETÖ suçlaması yönelttiği Ümit Özat'a beş kuruluk dava açması gündemi salladı. Özat'tan da dava haberinin ardından jet bir yanıt geldi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Özat, "Fakat bendeki kuruşlarda Türkçe Olimpiyatları resmi yok. Görünce şaşırmayın lütfen" ifadelerini kullandı.