Emre'nin açtığı beş kuruşluk dava sonrası Ümit Özat bir FETÖ göndermesi daha yaptı
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Emre'nin açtığı beş kuruşluk dava sonrası Ümit Özat bir FETÖ göndermesi daha yaptı

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Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun FETÖ suçlaması yönelttiği Ümit Özat'a beş kuruluk dava açması gündemi salladı. Özat'tan da dava haberinin ardından jet bir yanıt geldi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Özat, "Fakat bendeki kuruşlarda Türkçe Olimpiyatları resmi yok. Görünce şaşırmayın lütfen" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu ve teknik adam Ümit Özat, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve geçtiği dönemde FETÖ iddialarında bulunmuştu. Yaşananların ardından Belözoğlu'nun avukatı açıklama yaparak hukuki haklarını kullanacaklarını söylemişti.

Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay bugün Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçe ile Ümit Özat'a beş kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat'tan yeni FETÖ göndermesi

"GÖRÜNCE ŞAŞIRMAYIN LÜTFEN"

Ümit Özat ise dava haberinin ardından çok hızlı ve sert bir paylaşım yaptı. Eski futbolcu Özat, "Fakat bendeki kuruşlarda Türkçe Olimpiyatları resmi yok. Görünce şaşırmayın lütfen" dedi. Belözoğlu cephesinden bu yanıta ne cevap verileceği merak ediliyor.

Emre'nin açtığı beş kuruşluk dava sonrası Ümit Özat bir FETÖ göndermesi daha yaptı
Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a beş kuruşluk dava
Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a beş kuruşluk dava
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Emre'nin açtığı beş kuruşluk dava sonrası Ümit Özat bir FETÖ göndermesi daha yaptı - Haberler Spor
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