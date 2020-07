Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor Futbolu bırakmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu birkaç gün içerisinde yönetimle görüşüp gerekli açıklamayı yapacağını söylerken, annesinin futbolu bırakmasını istemediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek sezonu noktaladığı maçın ardından kaptan Emre Belözoğlu, duygusal açıklamalarda bulundu.

Futbolu bırakacak olan tecrübeli isim, birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Belözoğlu'nun sözleri;

Ben böyle duygusal konuşmaları yapmamayı tercih edeceğimi söyledim. 1-2 güne kadar gerekli bir açıklama yapacağım. Maç bittikten sonra 2-3 dakika içeri gittim. Önce annemi aramam gerekiyordu. Onla helalleştim. Çocukluğumda ne hayal ettiysem, Allah'a şükrediyorum ki bana kat kat fazlasını nasip etti. Herkese nasip olmayan duyguları iç içe yaşadım. Bu duygularımı daha samimi bir şekilde aktarmak adına 1-2 gün daha aklıselim ortamda hazırlanıp cevap vereceğim.

"HATAMLA SEVABIMLA 24 SENE"

Hatamla sevabımla, doğrularımla yanlışlarımla 24 sene futbol. Yedikule'nin küçük sokaklarında, İmrahor'da ağabeylerimin adlarını söyleyerek oynadığım futbol hala aklımda. Çocukluğumda Fenerbahçeliydim. Ailem Fenerbahçeliydi. Galatasaray'da büyük başarılara imza attık.

"EN MUTLU GÜNLERİM FENERBAHÇE'DE"

Avrupa'ya gittik. Sonra Göksel Ağabeyimin takımı bana kucak attı. Analarının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandılar. Bunlar benim duygularımı perçinlemek için söylediğim sözler. Hayatımın en mutlu günleri Fenerbahçe'de geçti. Ailemden sonra en mutlu olduğum yer sahanın içiydi.

"HER VEDA, KAVUŞMAYA VESİLE"

Maçtan önce bir kardeşimle konuştum. Her bir veda, bir kavuşmaya vesile. Futboldan kopmayacağım. Herkes hakkını helal etsin. Seven sevmeyen herkesin canı sağ olsun. Allah herkese gönlünden geçeni nasip etsin. Söyleyebileceklerim bunlar. 2-3 gün içinde ciddi ve güzel bir açıklama olacak.

"BAŞKANIMIZLA KONUŞACAĞIZ"

Sayın başkanımızla oturup konuşacağız. Benim en büyük hayalim, Fenerbahçe altyapısından çocukların bu sahaya adım atması, taraftarla buluşması. Ömer Faruk özel bir çocuk. Profesyonel kariyerine başlamasında ufak bir katkım bile olduysa ne mutlu. Emre Nasuh, Cenk, Gürkan, Muhammed, Emir, Batuhan gibi kardeşlerimizi içeri katmaya çalıştık bu süreçte. Bu ülkenin evlatlarına güvendiğimiz sürece, onlar daülkelerine hizmet edeceklerdir. Ben çok güveniyorum bu ülkenin gençlerine. Benim de ufacık bir katkım olduysa mutlu olurum. Onlardan beklentim çok büyük.

"KALBİMİ BENDEN DAHA İYİ BİLEN ALLAH'TIR"

Keşke dediğim çok şey yaşadım. İnsanım hata yaptım. Allah şahit, kalbimi benden daha iyi bilen Allah'tır. Kimseye bilerek kötülük yapmadım. Ölene kadar yapmayacağım. Hatalarım kusurlarım olmuştur. Samimice, beni tanıyan, sokakta beni gördüğünde boynuma sarılan ve hak etmediğim şekilde hakaret edenlerle bir noktaya vardım. Keşkelerim çok fazla hayatta. İnsan, hiçbir zaman tam olmuyor. İnsan mutlaka hata yapıyor. Kimseye bilerek kötülük yapmadım.

"İYİ BİR SON OLDU BU MAÇ"

Ben maçtan önce arkadaşlarla bir toplantı yaptık. Kaybetmekten nefret ettiğimi söyledim. Belki de kariyerimin son maçı olacak dedim. Hepimiz elimizden geldiğince mücadele ettik. Kariyerimdeki görüntüye iyi bir son oldu bu maç.

"TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Sezonun geneline bakınca, Fenerbahçe iyi bir sezon geçirmedi. Hiçbirimiz geçirmedik. Bireysel performanslar eleştirilir, oturulur, edilir. Fenerbahçeli taraftarlardan, takımın kaptanı büyüğü olarak özür diliyorum. Fenerbahçe büyüklüğünün şampiyonluk, kupalar olmadığını dile getirdik. İslam Ağabey'in dediği gibi.

"İYİ KÖTÜ NE VARSA HAKKIM HELAL OLSUN"

Camianın birleşmesi gerekiyor. Birbirine inanan, güvenen, oyuncusu teknik adamı yönetimi. Bu camia Türk futbolunun en zor günlerini yaşadı. Bu birleşmeyi inşallah sağlar ise yine başarıyı yakalayacaktır. Kişilerden bağımsız söylüyorum, bu sezon için özür diliyorum. İyi kötü ne varsa benim adıma hakkım helal olsun. Onlar da haklarını helal ederse, Allah razı olsun.

"BAŞAKŞEHİR'İN BAŞARISI ÖRNEK ALINMALI"

Başakşehir, başlı başına kendi düşüncem bu. İçinde de yer aldım, gelişimine şahit oldum. Çorbada tuzum olduysa ne mutlu. Göksel Ağabey yakın dostumdur, herkes bilir. Oturup konuştuğumuzda bir hedef belirlemiştik. Allah'a şükür ulaştılar. Göksel Ağabey ve Okan Ağabey'in olduğu her başarı için seviniyorum, sevineceğim. Başakşehir doğru yönetimle, doğru oyuncu profiliyle, Okan Buruk gibi çok doğru biriyle şampiyonluk kazandılar. Eski takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu takımın gelişmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok büyük katkıları oldu. Onlar da bunu inkar etmiyor. Örnek alınması gerekiyor. İçinde de yer aldığım, tecrübe ettiğim için söylüyorum. Onları tebrik ediyorum.

"REAKSİYONLARIM, TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİYLE ORANTILIYDI"

Bitmesi gerekiyorsa bitecek. Benden yana kırdığım üzdüğüm kim varsa özür dilerim. Benim de yaşamış olduklarım var. Vermiş olduğum reaksiyonlar, Türkiye'nin gerçekleriyle orantılıydı. Benim hakkım helal olsun. Allah'a emanet olun.

"ANNEM FUTBOLU BIRAKMAMAMI İSTİYOR"

Annem sabahtan beri 2-3 kere aradı, ağladı. Hanım hakeza öyle. Kolay bir karar değildi. Veda zor değil ama sonrası zor. Annem bırakma diyor. Çocukluğum, küçük bir mahallede geçti. İmrahor'da. Dar sokaklardı. Araba girmezdi. Annemin sert bir mizacı vardı. Çekinirdik ondan. Korkumdan akşam bazen çamurlu gelir, yatağa girermişim. Çamurla yatarmışım. Gece kontrol edermiş, ıslak olurmuşum. Üstümü değiştirirmiş gece. Futbolu ne kadar çok sevdiğimi bilen ilk kişidir annem. Hatalarımızla sevaplarımızla yaşadık. Ailemi üzdüğüm zamanlar da oldu. En çok onları üzdüğüm için üzüldüm. Saha içi eleştirilebilir bir profilim var. Çok hatalar yaptım. Önce annemle helalleştim.

"SAHA KENARINDA YA DA TRİBÜNDE OLURUM, KARARINI VERECEĞİZ"

Ben özellikle bu kontrolü sağlamak adına kendimi geliştirmeliyim. Futbolculuk şöyle; sahada kendimi tek başıma Fenerbahçe gibi hissettim. Kaybettiğimizde tüm sorumluluk bendeymiş gibi hissettim. Hiçbir insanın hak etmediği kadar büyük bir yük. Geçmişte oynadığım takımlarda hissettim. Aykut Hoca'yı, Rıdvan Hoca'yı, Aykut Hoca'yı sayıkladık küçükken. Türkiye'deki ortam insanı kirpi gibi yapıyor, dikenler çıkıyor. Hatalar da yaptık. Yöneten pozisyonda sahada doğru olduğum zamanlar oldu. Birçok arkadaşımın özel hayatı dahil her şeye dokundum. Sahadakilere ağabeyleri olarak mutlaka bir hayrım dokunmuştur. Sahanın dışına çıkan bir Emre olduğumda, Okan Ağabey ve Sergen Ağabey gibi başarılı örnekler gibi futbola hizmet eden bir profil olacağımı hissediyorum. 3-4 senedir sahanın dışına çıkıp kendimi görme fırsatım oldu. Türkiye'de birkaç tane eleştirilebilir tavrım olmuştur. Çok kontrollü olduğum zamanlarım oldu. Sahanın kenarında olurum, tribünde olurum. Bilmiyorum. Onun kararını vereceğiz. Futbolu derinden yaşayan biri olmayı sürdüreceğim. Futbola kafa yormayı seviyorum.

"50 YAŞIMA DA GELSEM BÖYLE OLURUM"

İçimden, içten gelen bir duygu. Sahaya çıktığım 50 yaşımda da olsam böyle olurum. Dünya karmasına gitmiştim. Maradona 50 yaşında, dizler kötü ama her topu istiyor. Herkese bağırıyor. Baktım her topu ona atıyorlar. Haşa kendimi Maradona gibi söylemeyeyim de her topu bana atsınlar istiyorum. Alışkanlık herhalde. Futbolu gerçekten çok seviyorum. Antrenmanda, sahada, evde futbolu düşünüyorum. Birçok önemli teknik adamlarla çalıştım. Onlardan öğrendim, onlara öğrettim. Futboldan keyif alıyorum. En büyük tavsiyem gençlere, bu mesleği çok sevin. Çok güzel bir meslek. Futbola sahip çıkın.