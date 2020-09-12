Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız
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Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, 30 gol atacak birinci ve 15 gol atacak ikinci bir forvet alacaklarını dile getirdi.

12.09.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:38

Caner Erkin, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Hakan Mert Yandaş olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

Stadyum programında Emre Belözoğlu ile görüştüğünü belirten eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Emre'nin kendisine bir stoper ile 2 forvet oyuncusu alacaklarını belirttiğini söyledi.

"3 FUTBOLCU TRANSFER EDECEĞİZ"

Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirilen görüşmede "Tisserand ile birlikte önemli bir stoper ve 30 gol atacak birinci, 15 gol atacak ikinci bir forvet transfer edeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız
Haber Yorumları (3)
GS 1905: Atma ziyaaa
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FB1907: TAKIMINI DA AL GİT
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KARA BEHCET: Tanju Çolak ile mi anlaştı lann bu yoksam buna güvenilmez
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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