Emre Belözoğlu: "Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara yazıklar olsun"
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Emre Belözoğlu: "Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara yazıklar olsun"

Emre Belözoğlu: 'Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara yazıklar olsun'
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadı.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadı.

Belözoğlu, Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç öncesinde beIN Sports'a açıklamalarda buldu.

Kudüs'ten gelen görüntülerin dünyanın kanını dondurduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bunun dini, ırkı ve inancı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada bence yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm. Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka söyleyecek bir şeyim yok." şeklinde konuştu.

Belözoğlu ayrıca "Dün İdlib'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ömür boyu bu acıyı yaşayacak ailesine sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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