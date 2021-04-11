Emre Belözoğlu kararını verdi; Samatta kulübeye, Thiam ilk 11'e dönüyor

Gaziantep FK maçı öncesi forvette kimin oynayacağı konusunda görüş alışverişi yapan Fenerbahçe teknik heyeti, Samatta'yı kulübeye, Thiam'ı ilk 11'e çekme kararı aldı. Samatta, üretkenlikte kısırlık yaşayan takıma toplu ve topsuz oyunda istenilen katkıyı verememesi, Thiam'ın daha yıpratıcı bir oyuncu olması sebebiyle bu karar alındı.