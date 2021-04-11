Emre Belözoğlu kararını verdi; Samatta kulübeye, Thiam ilk 11'e dönüyor
Gaziantep FK maçı öncesi forvette kimin oynayacağı konusunda görüş alışverişi yapan Fenerbahçe teknik heyeti, Samatta'yı kulübeye, Thiam'ı ilk 11'e çekme kararı aldı. Samatta, üretkenlikte kısırlık yaşayan takıma toplu ve topsuz oyunda istenilen katkıyı verememesi, Thiam'ın daha yıpratıcı bir oyuncu olması sebebiyle bu karar alındı.
Denizlispor karşılaşması öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu, Erol uBulut döneminde formsuz olan Mbwana Samatta'nın üzerinde ısrarla durmuştu. Samatta da Kadıköy'deki Denizli maçında gol atıp, 10 maçlık orucunu bozmuştu. Yeniden çıkışa geçeceği düşünülen Tanzanyalı, Yeni Malatya maçında yokları oynadı, 69'da yerine giren Thiam'la pozisyonlar da artmaya başladı.
FİZİKSEL OLARAK DA GERİYE GİTTİ
Sezon başında ilk geldiği dönemde rakip savunmayı yıpratan ve istekli görüntüsüyle ışık veren Samatta, şimdi bunlardan çok uzak. Senegalli Mame Thiam ise orta sahaya kadar gelip hava topu mücadelesi veriyor, kanattaki arkadaşlarının boşluğunu dolduruyor ve takımın yerleşmesine katkı sağlıyor. Belözoğlu, Thiam'ın gezgin özelliğini göz önünde bulundurarak bu kararı verdi.