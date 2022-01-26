Emre Belözoğlu istedi ve aldı! Beşiktaş'ın yıldızı, Başakşehir'de

Emre Belözoğlu yönetiminde bambaşka bir kimliğe bürünün Medipol Başakşehir transferlerine devam ediyor. Edin Visca'nın takımdan ayrılmasından sonra Konyaspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, yeni transferini Beşiktaş'tan yaptı.

SALİH UÇAN SEZONUN GERİ KALANINDA BAŞAKŞEHİR FORMASI GİYECEK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın döneminde zaman zaman şans verilen ancak beklenilen verimin alınamadığı Salih Uçan, Önder Karaveli'nin takımın başına geçmesiyle formayı unuttu. TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar kadroya giremeyen 28 yaşındaki futbolcuyu Medipol Başakehir'e sezon sonuna kadar kiraladı.

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