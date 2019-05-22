Emre Belözoğlu, Gelecek Sezon İçin Fenerbahçe Kararını Verdi İddiası

Bu sezon beklenenin uzağında kalarak taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe'nin kadrosunda büyük bir değişim olması bekleniyor. Tam 13 futbolcusunun sözleşmesi biten sarı lacivertlilerde transfer dönemi yoğun geçecek.

BİR ÇOK İSİM VEDA EDECEK

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Performans olarak beklenileni veremeyen Islam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'ye veda edecek. Bunun yanı sıra takımda Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Volkan Demirel ve Erten Ersu'nun da sözleşmesi bitti.

EMRE SÜRPRİZİ!

Medipol Başakşehir'de merak edilen durum takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun yeni sezon öncesi nasıl bir yol izleyeceği. 38 yaşındaki futbolcunun aktif futbolculuk kariyerine son vermesi durumunda Fenerbahçe bünyesinde görev alacağı iddia edildi.