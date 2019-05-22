Emre Belözoğlu, Gelecek Sezon İçin Fenerbahçe Kararını Verdi İddiası
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Kulübü'nde aynı zamanda takımdan gidecek isimlere büyük ölçüde karar verildi. Asıl sürpriz ise Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakırsa, kulübe geri döneceği ve böylece sarı lacivertli ekibin yedek kulübesinden Yanal'a yardımcı olacak efsane bir isim olmuş olacak.
Bu sezon beklenenin uzağında kalarak taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe'nin kadrosunda büyük bir değişim olması bekleniyor. Tam 13 futbolcusunun sözleşmesi biten sarı lacivertlilerde transfer dönemi yoğun geçecek.
BİR ÇOK İSİM VEDA EDECEK
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Performans olarak beklenileni veremeyen Islam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'ye veda edecek. Bunun yanı sıra takımda Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Volkan Demirel ve Erten Ersu'nun da sözleşmesi bitti.
EMRE SÜRPRİZİ!
Medipol Başakşehir'de merak edilen durum takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun yeni sezon öncesi nasıl bir yol izleyeceği. 38 yaşındaki futbolcunun aktif futbolculuk kariyerine son vermesi durumunda Fenerbahçe bünyesinde görev alacağı iddia edildi.
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ali koc vizyonu secime girerken yeni fenerbahce kuracaz genc yetenekli futbolcularla secimi kazandi aldi en gec futbolcu emrebelezoglu bu yil cektigmiz cileler onumuzdeki sezonda devam edecek anlasilan ali koc eski yonetim bizi batrmis deyip hava atiyor e ali koc onlar 20 yilda feneri batirdiysa sen 6 ayda batirdin frey silmani benzia jalison tolga hangisi oynuyarak para kazaniyr hepsi yatarak para kazaniyor e bu feneri batirma degilmidir sen den olmaz ali koc yol yakinken birak senCevap Yaz Yayından Kaldır
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Benim tanıdığım Emre YANAL ı döver yavCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu Fener akıllanmadı gitti. Abdullah Avcıyı ve Emreyi alıp ne yapacaklar? Birisi 8 puan önde olan bir takımı''''Cumhurbaşkanının desteğine rağmen'''' şampiyon yapamayan bir hoca diğeri top oynamaktan başka her haltı iyen bir zavallı. Allah Fenerlilerin yardımcısı olsun.Cevap Yaz 4 6 Yayından KaldırZAZA: hakemler size destek olmasydı liğden düşmüştünüz canım benim2 Yayından KaldırDESTEK: Doğru söyledin. Hakemlerin desteği lazım değil mi şampiyon olmak için.4 4 Yayından Kaldır