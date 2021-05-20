Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından göreve geçip sezonu üçüncü tamamlayan Emre Belözoğlu, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Belözoğlu'nun bu konuda tavrının net olduğu kaydedildi. Genç hocanın Galatasaraylı eski bir futbolcuyla olan sohbetinde, "Teknik direktör olarak devam edeceğim, tavrım net. Sportif direktörlüğe dönme niyetim yok" dediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli camiada Emre Belözoğlu'nun devam etmesini isteyenler var. Ancak yeni bir teknik adam fikrini savunanlar da mevcut. Emre Belözoğlu'nun kararı ise net.

Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Emre'nin bu sözlerini Fanatik Gazetesi'nden Faik Çetiner köşe yazısında gündeme getirdi.

İşte köşe yazısındaki o bölüm:

"GÜNDEMDE YABANCI ISIMLER DE VAR"

"Sürpriz bir gelişme olmazsa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden seçilerek görevine devam edecek. Başkan ve yönetici arkadaşlarının şüphesiz ilk icraatları Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü seçmek olacak. Bu konuda her sezon başı olduğu gibi her kafadan ayrı bir ses çıkıyor ve ortada birçok isim dolaşıyor. Adı öne çıkanların başında Löw geliyor. Gallardo, Favre, Dalic adlarını telafuz edenler de var.

"TEKNIK ADAM OLARAK DEVAM ETMEK ISTIYORUM"

Geçtiğimiz ay içinde Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın eski milli oyuncularından (Adı bende saklı) biriyle karşılaşıyor. Ayak üstü sohbette Emre Belözoğlu özetle şunları söylüyor: Futbol hayatıma teknik direktör olarak devam etmek istiyorum. Bugüne kadar yurt içi ve dışında çok deneyimli hocalar ile çalıştım. Onlardan çok şey öğrendim. Yurt dışında İngiltere başta olmak üzere, birçok ülkede araştırmalar, idman bilgisi üzerine çalışmalar yaptım. Kendimi yeterli buluyorum. Sportif direktörlüğe dönmek niyetinde değilim.

"EMRE BELÖZOĞLU ŞANS BEKLIYOR"

Emre Belözoğluğu'nu Galatasaray'dan tanıyan eski milli oyuncu da ayak üstü sohbetten sonra ona başarılar diliyor. Belözoğlu ile bu sohbeti yapan kişi benim de yakın arkadaşım, dostum. Anlaşılacağı gibi Emre Belözoğlu bu yıl kendisine bir şans daha verilmesini ve bu kez işe sezon başı başlamayı bekliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda Emre Belözoğlu'na bu şansı verir mi? Neden olmasın..."