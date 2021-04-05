Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 1-0 yendiği maçta ilginç bir diyalog yaşandı. Takımın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, 90+3. dakikada oyuna Mert Hakan Yandaş'ı dahil etti. Belözoğlu, oyuna girmek için çok istekli olan Yandaş'ı daha erken oyuna alamadığı için futbolcusuna sarılıp özür diledi.