Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim F.Bahçe kaptanı Emre Belözoğlu, liglerin 12 Haziran'da başlaması kararından dolayı bir tedirginlik hissetmediğini ve Sağlık Bakanlığı ile TFF'nin en doğru kararı vereceğine inandığını söyledi. Kaptan ayrıca, Survivor'da Aycan'ı desteklediğini, başarılı yarışmacının F.Bahçe Kadın Futbol Takımı kurulması talebini başkana bizzat ileteceğini belirtti.

Süper Lig'de 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan maçlar çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Tecrübeli futbolcu, kaptan olarak Fenerbahçeliler'in de bayramını ayrıca kutlayarak, "Önümüzdeki süreçte gerek yönetimimiz, gerek sporcular ve tüm camia el ele vererek çok daha güçlü bir Fenerbahçe yaratacağız. Ben buna inanıyorum, bütün Fenerbahçeliler de inansınlar" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nın en kolay ulaşılabilir hedef olduğunu ifade ederek, "Federasyonumuzdan lig ve kupa planlamasının birlikte yapılmasını bekliyoruz" dedi.

"TEDİRGİNLİK HİSSETMİYORUM"

Gerek Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda gerekse 12 Haziran'da başlatılacak lig için bir tedirginlik hissetmediğini belirten Emre Belözoğlu şöyle devam etti:

"Kulübümüz bizlerin sağlığı için gerekli olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve uyguluyor. Testlerimiz de eksiksiz yapılıyor o nedenle içimde en ufak bir tedirginlik yok. Lig ve kupa maçlarının başlamasına yönelikte gerek Sağlık Bakanlığımız'ın gerek Federasyonumuz'un maçlara başlama konusunda en doğru kararı vereceklerine inanıyoruz."

İsmail Yüksek ve altyapıya alınan 59 genç futbolcu için görüşlerini anlatan Belözoğlu "Sadece Fenerbahçe'nin değil, bütün Türkiye'nin geleceği gençlerdedir. Ben Fenerbahçe'de gençlerin çok başarılı olacağına inanıyorum. Biz de elbette ki onların gelişmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

"AYCAN'I DESTEKLİYORUM, TAKIM TALEBİNİ BAŞKANA İLETECEĞİM"

Survivor programını zaman buldukça izlediğini belirten Emre Belözoğlu, kadın futbolcu Aycan'ın kendisi için söylediği güzel sözlere teşekkür etti ve Kadın Futbol Takımı hayalini başkana ileteceğini belirterek "Ben de Fenerbahçeli olduğu için elbette ki Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana bizzat ileteceğim" dedi.

Michael Jordan'ın hayatını anlatan 'Last Dance' yi ilgiyle izlediğini belirten Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Jordan benim için dünyanın en iddialı sporcusudur. Her idmanında ve her maçında gerek kendi takımı gerek rakip takım oyuncularına meydan okuyan tek oyuncudur. Bu yüzden onun hayatını keyifle izliyorum.