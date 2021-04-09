Emre Belözoğlu: Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz

Malatya deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun maç sonunda soyunma odasında söylediği sözler ortaya çıktı. Konuşmasında futbolculara güven aşılayan Belözoğlu, "Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada Malatya deplasmanında 2 puan bırakarak zirve yarışında büyük yara aldı. Maç sonunda teknik direktör Emre Belözoğlu soyunma odasında takımla bir konuşma yaparak şampiyonluğa olan inancı diri tuttu.

"TEK BİR KİŞİYİ BİLE ARKADA BIRAKMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe forması giyen her futbolcusuna sahip çıkacağını belirten Emre Belözoğlu, "Şunu bilin kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEN İNANMADIĞIM ŞEYİ SÖYLEMEM"

Ligde daha kat edilecek yol olduğunu de belirten Emre Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayba tahammüllerinin kalmadığını söyledi. Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Belözoğlu, "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" dedi.