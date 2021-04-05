Emre Belözoğlu, Denizlispor karşılaşması öncesi takımı topladı ve galibiyet sözü aldı

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Denizlispor karşılaşması öncesi son antrenmanda takımı toplayıp bir konuşma yaptı. Belözoğlu, "Burada Hepinizden destek istiyorum. Değişimi herkese gösterelim. Hızlı başlayıp sonuca gidelim. 'Bu takım geri döndü' mesajını verelim" diye konuştu. Takım da buna olumlu geri dönüş yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde takımla kritik bir toplantı yaptı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu karşılaşmanın ilk maçı olması nedeniyle kendisi için çok önemli olduğunu da vurgulayan Emre Belözoğlu, "Burada hepinizden destek istiyorum. Fenerbahçe'de bir değişimin başladığını herkese gösterelim" ifadelerini kullandı.

"MAÇI SOĞUTMAYA ÇALIŞACAKLAR"

Denizlispor'un ligin son sırasında olması nedeniyle sorunlu bir takım olarak görülebileceğini kaydeden Belözoğlu, "Ancak daha 2 maç önce burada Gençlerbirliği mücadelesini yaşadık. Asla rakibi küçümsemeyeceğiz. Bu bilinçle sahada olmalıyız. Denizlispor maçı soğutmaya çalışacak. Bunu engellemek için erken gol bulmalıyız. Hızlı başlayıp sonuca giderek, rahat bir mücadele çıkaralım. Taraftarımıza 'Bu takım geri döndü' mesajını verelim" dedi. Sarı-Lacivertli futbolcular da teknik patronun mesajlarına olumlu karşılık verdi.

İLK SINAVI OLACAK

Geçtiğimiz sezon da Ersun Yanal gittikten sonra takımı kısa bir süre yöneten Emre Belözoğlu'nun resmi bir konumu yoktu. Yeni teknik adam, Denizlispor maçıyla teknik patron sıfatıyla ilk sınavını verecek. Emre Belözoğlu hem kariyeri hem de Fenerbahçe'nin geleceği için bu maçı çok önemsiyor.