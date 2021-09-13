Emre Belözoğlu da yorumculuğa başlıyor! Artık Acun Ilıcalı'nın kanalında
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu, Exxen'de yayınlanacak Barcelona-Bayern Münih karşılaşmasında yorumcu olacak. Maçın spikeri ise Melih Gümüşbıçak. Belözoğlu'nun uzun vadeli görev süresi hakkında bilgi paylaşılmadı. F.Bahçe'den ayrılan yardımcı antrenör Volkan Demirel de geçtiğimiz günlerde beIN Sports'ta yorumculuğa başladı.
Ajansspor'un haberine göre; Emre Belözoğlu yorumculuk kariyerine adım attı. Geçen sezon başında sportif direktör, sonlara doğru ise teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de yorum yapacak.
BAYERN MAÇINI YORUMLAYACAK
Emre Belözoğlu, Barcelona-Bayern Münih karşılaşmasında Melih Gümüşbıçak ile mikrofonun başında olacak. Belözoğlu'nun yorumculuk performansı bir hayli merak ediliyor.
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