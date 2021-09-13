Emre Belözoğlu da yorumculuğa başlıyor! Artık Acun Ilıcalı'nın kanalında

Ajansspor'un haberine göre; Emre Belözoğlu yorumculuk kariyerine adım attı. Geçen sezon başında sportif direktör, sonlara doğru ise teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de yorum yapacak.

BAYERN MAÇINI YORUMLAYACAK

Emre Belözoğlu, Barcelona-Bayern Münih karşılaşmasında Melih Gümüşbıçak ile mikrofonun başında olacak. Belözoğlu'nun yorumculuk performansı bir hayli merak ediliyor.

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