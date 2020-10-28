Emre Belözoğlu basın toplantısında kağıda değil, formaya imza attı
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Emre Belözoğlu basın toplantısında kağıda değil, formaya imza attı

28.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:35

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe getirilmesiyle birlikte bir ilk yaşandı. Belözoğlu görevinin başlaması adına herhangi bir belgeye değil, başkan Ali Koç tarafından hazırlatılan ve üstünde sözleşme tarihi yazan bir formaya imza attı.

Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe resmi olarak getirilen Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç'un da katıldığı basın toplantısıyle yeni görevine başladı.

Uzun süredir taraftarların merakla beklediği görev imza töreniyle birlikte açıklanırken, başarılı futbol adamı bir ilki gerçekleştirerek kağıda değil sözleşmeye imza attı.

Emre Belözoğlu basın toplantısında kağıda değil, formaya imza attı

ALİ KOÇ: İMZA BENİM İÇİN FORMALİTE

Başkan Ali Koç yaptığı sürprizle, Emre Belözoğlu için özel hazırlanan ve üzerinde "Fenerbahçe Futbol A.Ş Sportif Direktörlüğü konusunda 2020/21 sezonu için anlaşma sağlanmıştır" yazan formayı çıkardı ve iki isim de bu formayı imzaladı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin bir parçası. Aramızda imzanın lafı bile olmadı. Hedefim tüm transferlerden sonra Emre'yi açıklamaktı. Doğru dürüst bir imza töreni oyuncularımıza ve hocamıza da yapamadık. Benim için imza bir formalite. Emre ile şartları konuşurken de baş başaydık, başka şahidimiz yok ama 'Ne derseniz uygundur' diyerek açık çek verdi. Emre'nin Fenerbahçeliliğini tartışmaya gerek yok. Emre gerçek bir 'Mohikan'. Söz konusu çubuklu olunca limit tanımaz. Şimdi Emre'ye 'Hoş geldin diyorum, inşallah futbolculuk kariyerindekinin daha fazlasını yeni kariyerinde yakalarsın' diyorum. Buna gönülden inanıyorum. Kaptanımız, buna dilimiz alıştı ama yeni sportif direktörümüz hem camiamıza hem de Türk futboluna hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu basın toplantısında kağıda değil, formaya imza attı

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Haber Yorumları (1)
KARGA KARDEŞ.: GEÇİN BU İŞLERİ ASGARİ ÜCRETİN 2300TL OLDUĞU BU ÜLKEDE NEKAZANACAK ONU SÖYLEYİN.
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