Emre Aşık'ı öldürmeyi planlayan eşi Sarnıç'tan çarpıcı iddia: Aysun Kayacı'yı dövüyormuş

Emre Aşık'ı öldürme planı olduğu gündeme gelen eski eşi Yağmur Sarnıç, geçmiş yıllarda yaşanan Emre Aşık-Aysun Kayacı birlikteliğiyle ilgili çarpıcı sözler söyledi. Sarnıç, "Emre kendisi anlattı bana, Aysun'u dövüyormuş" sözleriyle eski futbolcunun şiddet uyguladığını dile getirdi.

Eski futbolcu Emre Aşık'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasının ardından Yağmur Sarnıç da sessizliğini bozdu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Sarnıç, boşanmak üzere olduğu eşi Emre Aşık'a yanıt verdi. Aysun Kayacı hakkında da ilginç açıklamalarda bulundu.

Yağmur Sarnıç, "İstediğiniz kadar iftira atın umurumda değil. Sırf bazı konuları ayyuka çıkartmayayım diye yapıyorsunuz ama bilenler zaten biliyor. Erdi denilen şahısla birlikte hareket ettiğiniz ortada" dedi.

Sarnıç, sözlerine, "Ben Emre'nin durumunu ilk öğrendiğimde mesaj attım. Keşke ben bunu öğrenmeseydim de ölseydim dedim. 45 kiloya düştüm. İnsanlar beni arayarak neler anlattı..." diyerek devam etti.

"YALAN İFADE VERDİM"

Erdi Sungur'un kendisine yalan ifade verdirdiğini dile getiren Sarnıç, "Bana bir tanıdık arayıp 'Hakkında yakalanma emri çıktı' deyince panikledim. Neden yakalanma emri olduğunu bilmediğim için Erdi'yle kaçtım ve yakalandım. Bana o sırada 'Hamileyim de, imam nikâhımız var diye ifade ver, yoksa döverler' dedi. O yüzden ifademde ilk başta yalan söyledim" ifadelerini kullandı.

Aysun Kayacı

"AYSUN KAYACI MAFYA TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ"

Sarnıç, Emre Aşık'ın yıllar önce aşk yaşadığı Aysun Kayacı ile ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu ve "Aysun Kayacı ile aşkını ilk başlarda kıskanıyordum ama sonra ne olduğunu duyunca o kıza çok acıdım. Emre kendisi anlattı bana, Aysun'u dövüyormuş. Aysun onun kişisel durumlarını biliyor. Bunları söylemeye kalktığında mafya tarafından tehdit edildi ve ölüm korkusu yüzünden yurtdışına kaçtı" diye konuştu.

ÖLDÜRME PLANINI ANLATMIŞTI

Yağmur Aşık'ın eşini öldürmek için plan yaptığı iddia edilen sevgilisi Erdi Sungur, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda kan donduran itiraflarda bulunmuştu. Sungur, "Yağmur Aşık, bana Emre Aşık'ı bir depoya bağlayacağız önünde sevişeceğiz sonra da iş bittikten sonra 1 kurşun sıkıp öldüreceğim dedi" ifadelerini kullanmıştı.