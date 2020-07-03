Emre Alkin: Temmuzda faiz indirimi beklemiyorum Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, yüzde 1.13 olarak açıklanan haziran ayı enflasyonunu değerlendirdi. Yıl sonu hedefine yaklaşabilmek için enflasyonun temmuz ve ağustos aylarında üst üste negatif çıkması ve sonraki aylarda da yüzde 0.4'ten az gelmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Emre Alkin, bazı kişilerin, "Büyüme daha önemli, enflasyondan bize ne?" diyebileceğini ifade ederek şunları söyledi; "Ancak durum bundan biraz farklı. Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle büyümeye destek vermesi için enflasyonun düşüş trendinde olması gerekiyor. Merkez Bankası geçen ayki toplantısında beklenenden yüksek çıkan enflasyonu görüp faiz indirimini durdurmuştu. Şimdi temmuz ayındaki toplantıda yüksek çıkan enflasyona rağmen göstere göstere faizi indireceğini düşünmüyorum"

Prof. Dr. Emre Alkin, bundan sonraki aylarda her açıklamanın Merkez Bankası, piyasalar ve vatandaş için büyük önem arz edeceğini altını çizdi.

Kaynak: DHA