Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği son maçta Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba kötü performansıyla taraftarlara saç baş yoldurdu. Büyük tepki alan futbolcu sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaray'da Fatih Terim ikinci yarıda Emre Akbaba'nın yerine Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna dahil etti.

Süper Lig'de sezonun en önemli maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarı 1-0 geride kapadı. Sarı-kırmızılılar maça hızlı başlamasına rağmen arzuladığı golü bir türlü bulamadı.

FATİH TERİM OYUNDAN ÇIKARDI

Ortaya koyduğu kötü performansla taraftarların tepkisini çeken Emre Akbaba, sosyal medyada gündeme oturdu. Eleştiri oklarının hedefi olan Emre, ikinci yarıda yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.