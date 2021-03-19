Emre Akbaba'nın bu sezonki 2. golü
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Emre Akbaba'nın bu sezonki 2. golü

19.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:32
Emre Akbaba'nın bu sezonki 2. golü

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Rizespor karşısında attığı golle bu sezon Denizlispor maçından sonra ikinci gol sevincini yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Rizespor karşısında attığı golle bu sezon Denizlispor maçından sonra ikinci gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba takımın ikinci golünü kaydetti. Akbaba müsabakanın 31. dakikasında uzaktan şık bir gol kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ikinci gol sevincini yaşarken, ilk golünü de 6-1'lik Denizlispor mücadelesinde atmıştı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Emre Akbaba 57. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. - İSTANBUL

Emre Akbaba'nın bu sezonki 2. golü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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