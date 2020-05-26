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Emrah Başsan'dan Acun Ilıcalı'nın kulüp satın alması hakkında itiraf!

Spor Arena Instagram'da canlı yayın konuğumuz olan Emrah Başsan, samimi açıklamalarda bulundu.

26.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:13

Spor Arena Instagram'da canlı yayın konuğumuz olan Emrah Başsan, samimi açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, eski takımı Fortuna Sittard'ın Acun Ilıcalı tarafından alınma ihtimali ile ilgili de konuştu.

İşte Emrah Başsan'ın öne çıkan açıklamaları;

Futbolcuların koronavirüsü çok ciddi yaşadığını düşünmüyorum. 3-5 futbolcu virüse yakalandı bizde de ama sağlıkları yerinde. Nedved diyor ya gemileri en son kaptanlar terk eder diye. Ben de o hesap. -20'lerde taraftar geliyor bizim maçlara. Onların hakkını vermemiz gerekiyor. Onlar bizden sadece 3 puan istiyor. O zaman 3 puanı alacağız işte. Nedved diyor ya gemileri en son kaptanlar terk eder diye. Ben de o hesap. -20'lerde taraftar geliyor bizim maçlara. Onların hakkını vermemiz gerekiyor. Onlar bizden sadece 3 puan istiyor. O zaman 3 puanı alacağız işte. 

"İLHAN CAVCAV BENİ ÇAĞIRDI, FABRİKASINA GİTTİK"

İlhan Cavcav hakkında bir anımı anlatmak istiyorum. Çok duygulandığım bir anı. Pendikspor'da oynuyordum o ara. Telefonum çaldı, bir açtım 'Ben İlhan Cavcav' diye bir ses. Ben çok gençtim daha, çok heyecanlandım. Ben maçlarını izledim, seni büyük ihtimalle transfer edeceğim dedi. Uçağa atlattık, Ankara'ya geldik. İlhan Cavcav'ın un fabrikasına gittik. Oturduk, sohbet ediyoruz derken iş transfere geldi. Ben zaten bir olumlu haberle imza atacağım. Pendikspor 350 bin istedi, İlhan Cavcav tamam dedi. Pendikspor başkanı ardından 400 bin isteriz dedi, iş çıkmaza girdi. Ben çıktım tabii ama çok sinirliyim, ağlıyorum. Eve geliyorum, annem toplantı nasıl geçti diye soruyor. İyi diyoruz tabii üzülmesin diye.

"BU FORMA BENİM ÜZERİMDE DURACAK"

Sonraki zamanlarda telefonum yine çaldı, bu kez arayan Antalyaspor scout ekibi. Derhal tüm eşyalarını al, Antalya'ya gel dediler. Antalya'ya bir indim çok sıcak. Antalya'da iyi işler yapacağım dedim havalimanında iner inmez. Gider gitmez imza attım. Her şeyi halletmişler. Mehmet Özdilek hoca neden bizim takıma geldin diye sordu. Oynamak için hocam dedi. Tabii oynarsın, bir sıkıntı yok, bak forma orada, oynarsan giyersin dedi. Ben de o forma orada değil benim üzerimde duracak dedim. Ardından Mehmet hoca vay, vay, vay dedi.

"GALATASARAY'DA RIEKERINK VE TUDOR HAKKIMI YEDİ"

Galatasaray kariyerim çok kısa sürdü. 5 maça çıktım, ardından gönderildim. Ayrılmam gerekiyorsa ayrılırım diye düşündüm. Ama Galatasaray'da iki teknik direktör bana hiç şans vermedi. Riekerink ve Tudor hakkımı yedi. Galatasaray'da paramı bırakıp ayrıldım. Kulübü niye mahkemeye vereyim ki? Daha gencim, önüm açık. Tabii para önemli ama para için oynamıyorum futbolu. Futbol oynayabilmek için oynuyorum.

"HOLLANDA'DA VERGİLER ÇOK YÜKSEK, ACUN ILICALI..."

Işıtan Gün Başkan ile aram çok iyi öncelikle onu söyleyebilirim. Acun ağabey kendi yayınında kulüp alabileceğini söyledi ama isim vermedi ama Hollanda kulübü almak çok zor bir şey değil onu söyleyeyim.

Hollanda'da vergiler çok yüksek o yüzden kulüpleri daha düşük fiyattan alabiliyorlar ama sonuçta bu Türkiye'deki her takım için güzel bir şey olabilir elinde olan fazla oyuncuları Hollanda'ya yollayıp orada oynatabilirler, Acun abi alırsa harika olur zaten futbolun içinden gelen ve futbolu yaşayan bir insan aynı zamanda dadaş olduğu için Erzurumspor ile hazırlık maçı alır onları sahada ağırlamak isteriz.

"RIERA BELALIM OLMUŞTU"

En çok zorlandığım oyuncu Riera oldu. Ne zaman geçsem tekme atıyor, yanıma gelip tükürüyor falan. Galatasaray ile oynamayalım dedirtti. Belalım oldu adam resmen.

Emrah Başsan'dan Acun Ilıcalı'nın kulüp satın alması hakkında itiraf!
Kaynak: Hürriyet

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