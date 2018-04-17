Emniyet Mensuplarının Eşi Olan 7 Kadın Fetö'den Gözaltına Alındı
SAMSUN (İHA) – Samsun’da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında emniyet mensuplarının eşleri olduğu iddia edilen ve ByLock kullandığı belirlenen 7 kadın gözaltına alındı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında emniyet mensuplarının eşleri olduğu iddia edilen ve ByLock kullandığı belirlenen 7 kadın gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında, emniyet mensuplarının eşleri olduğu iddia edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen toplam 7 kadın gözaltına alındı. Ekipler yürütülen operasyonda ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret ve FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen Ö.Ş. isimli şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SAMSUN
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