Haberler » Spor » Emmanuel Adebayor yeni takımını açıkladı! - Spor

Emmanuel Adebayor yeni takımını açıkladı!

Emmanuel Adebayor, Paraguay takımı Club Olimpia'ya transfer olduğunu duyurdu.

11.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:48
Emmanuel Adebayor yeni takımını açıkladı!

, takımı Club Olimpia'ya transfer olduğunu duyurdu.


Adebayor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merhaba, ben Adebayor. Yakında Olimpia'da görüşürüz." ifadelerini kullandı


Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace gibi kulüplerde oynadıktan sonra Türkiye'ye gelen ve Başakşehir ile Kayserispor formalarını terleten 35 yaşındaki Emmanuel Adebayor, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 26 gol atıp 7 asist yaptı.


Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler