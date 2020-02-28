Emmanuel Adebayor'un AS Monaco'da Attığı En İyi Goller

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

2003-06 yılları arasında Ligue 1'de AS Monaco forması giyen Togolu santrafor Emmanuel Adebayor, 115 maçta 26 gol kaydetti. Kariyerinin sonunda yolu Türkiye'ye de düşen Adebayor'un AS Monaco formasıyla attığı en güzel golleri sizler için derledik..