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EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025 | Emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi kaç TL, ne kadar?

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025 | Emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi kaç TL, ne kadar?
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Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025 yılı için belli oldu. Türkiye genelinde taşınmaz mal sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi, 2025 yılında da iki taksit halinde tahsil edilecek. Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025 takvimi kapsamında vatandaşlar, ödemelerini zamanında gerçekleştirmek için süreci yakından takip ediyor. Peki, emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi kaç TL, nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025 yılı için Mart ayının başında başladı. 1 Mart 2025 tarihinde başlayan 1. taksit ödeme dönemi, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025 yılı için açıklanırken, vergilerin geciktirilmeden ödenmesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Peki, Emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi kaç TL, ne kadar? İşte detaylar...

EMLAK VERGİSİ 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2025 yılında da emlak vergisi ödemeleri iki taksit halinde yapılacak. Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025 yılı için netleşmiş olup, ilk taksit için son tarih 31 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir.

2025 Emlak Vergisi Ödeme Dönemleri:

1. Taksit: 1 Mart – 31 Mayıs 2025

2. Taksit: 1 Kasım – 30 Kasım 2025

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025 | Emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi kaç TL, ne kadar?

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

  1. Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye giderek nakit veya kart ile ödeme yapılabilir.
  2. Belediyelerin online sistemlerinden sicil numarası ile sorgulama yapılıp ödeme gerçekleştirilebilir.
  3. e-Devlet üzerinden "Borç Sorgulama ve Ödeme" hizmeti ile işlemler tamamlanabilir.
  4. Anlaşmalı bankaların mobil ya da internet bankacılığı kanallarıyla ödeme yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI (E-DEVLET)

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