Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Kamu bankalarının faizleri indirmesinin ardından Emlak Konut GYO'nun başlattığı Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyasına ilgi her geçen gün artıyor. Ödemelerin 24 ay sonra başladığı kampanya kapsamında 2 hafta içinde 5 milyar 650 milyon lira değerinde 4.710 konut satıldı.

Konut sektöründe başlatılan seferberlik hamlesi tam gaz devam ediyor. Kamu bankalarının faizlerde tarihi indirim atağının hemen ardından Emlak Konut GYO'nun 2 Haziran'da başlattığı 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasıyla vatandaşın ertelediği talep harekete geçti. Satış ofislerinde gece 02.00'ye kadar konut satışının yapıldığı kampanyada iki haftada 5 milyar 650 milyon lira değerindeki 4.710 konut satıldı.

YENİ PROJELER EKLENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, 26 projeyle başlatılan kampanyada Yeniköy Konakları, Tual Adalar ve Göl Panoroma projelerindeki konutların tamamı satıldı. Şirket yoğun talep nedeniyle, Ormanköy Çekmeköy, Emlak Konut Bizim Mahalle 1. Etap, Allsancak ve Benim Kentim Yalova projelerindeki konutları da kampanyaya dahil etti. Vatandaş, Emlak Konut yüklenicilerinin projelerinden bugün konut aldığında ödemeye 24 ay sonra başlayacak. Faiz indirimiyle birlikte hareketlenen konut sektörüne can suyu olacak kampanyada vatandaş alacağı konut fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanacak. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Faiz oranı ise 15 yıl vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.69, 2 milyona liraya kadar yüzde 0.74, 2 milyon lira ve üstü için yüzde 0.79 olarak uygulanacak. Kampanya kapsamında yüzde 10 da indirim uygulanacak.

10 BİN EV SATILACAK

Kampanyaya dahil yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Niğde'de bulunan konutların fiyatları 400 bin liradan başlıyor. Ayrıca kamu bankaları tarafından 1 Haziran'da başlatılan faiz indirimi hamlesi de tam gaz devam ediyor. Birinci el konutta kredi faiz oranı yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74'e çekilirken, 12 ay taksit ödemesiz 180 aya kadar da vade avantajı sunuluyor.

DEV KAMPANYAYA KATILAN PROJELER

EVDE REKOR HAZIRANDA KIRILACAK

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında ekonomiye yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin etkisiyle konut satışları da canlandı. Mayısta ülke genelinde 50 bin 936 ev satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19.1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.6 azaldı.

İPOTEKLİ SATIŞ YÜZDE 23.9 ARTTI

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, kamu bankalarının düşük faiz hamlesi ve Emlak Konut GYO ile özel sektörün kampanya atağının haziranda konut satışlarını uçurmasını, özellikle banka kredili yapılan satışların önemli bir oranda yükselmesini bekliyor. Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 artarak 18 bin 483'ü buldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36.3 olarak belirlendi. Konut satışları ocakmayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azalarak 434 bin 757 oldu. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 118,2 artarak 164 bin 870'e çıktı.

EN YÜKSEK SATIŞ OLACAK

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, haziranda normalleşme, düşük kredili destek paketi ve Emlak Konut kampanyasıyla önemli bir artış yaşanacağını belirtti. Durbakayım, "Kampanyalara gösterilen yoğun ilgi haziranda en az 130 bin konutun el değiştireceğini gösteriyor. Daha önce en yüksek haziran satışının 119 bin adetle yaşandığını düşünürsek bu rakam tüm zamanların rekoru olacak. İpotekli konut satışı da toplam satışlar içindeki payı bugüne kadar görülmemiş oranda yüksek olacak" şeklinde konuştu.