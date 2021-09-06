Emirhan Aydoğan takımda kaldı, Adanur teşekkür etti
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Emirhan Aydoğan takımda kaldı, Adanur teşekkür etti

Emirhan Aydoğan takımda kaldı, Adanur teşekkür etti
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor'un kaptanı Emirhan Aydoğan, gelen birçok teklife karşın takımda kaldı ve 2'nci Başkan Emin Adanur da genç oyuncuya teşekkür etti.

Bursaspor'un kaptanı Emirhan Aydoğan, gelen birçok teklife karşın takımda kaldı ve 2'nci Başkan Emin Adanur da genç oyuncuya teşekkür etti.

Bursaspor'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ile transfer gündeminin gözde isimlerinden biri olan orta alan oyuncusu Emirhan Aydoğan, Süper Lig kulüpleri de dahil olmak üzere birçok kulüpten gelen teklifleri geri çevirerek Bursaspor'da kaldı.

24 yaşındaki oyuncunun bu hareketi, camia nezdinde büyük takdir kazanırken; 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur da, Emirhan için mesaj yayımladı. Adanur, "Süper Lig'in 2 kulübünden gelen teklifleri, geleceğini bir kenara bırakarak, Bursaspor Kulübü'nü düşünerek kabul etmeyen, burada kalıp 'Süper Lig yolunda Bursaspor'u yalnız bırakmam' diyen Emirhan kardeşime teşekkür ediyorum. Sen, sana yakışanı yaptın, camia bunu asla unutmaz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla lig ve kupa maçları dahil olmak üzere 33 mücadelede ter döken Emirhan Aydoğan, 7 kez rakip fileleri havalandırırken 4 golün de hazırlayıcısı oldu. Yeşil beyazlı forma altında kariyerinin en iyi dönemini geçiren Emirhan; altyapısından yetiştiği Bursa kulübünde toplamda da 64 maça çıkarken 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.


Emirhan Aydoğan takımda kaldı, Adanur teşekkür etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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