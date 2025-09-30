Emircan Övüç neden öldü? Göztepe taraftarı Emircan Övüç kim ve nasıl öldü?

Göztepe taraftarı Emircan Övüç, İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavga sırasında yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Övüç'ün ölümü taraftar camiasında üzüntü yarattı.

EMİRCAN ÖVÜÇ KİMDİR?

Emircan Övüç, 24 yaşında Göztepe taraftarı olarak bilinen genç bir CNC operatörüdür. Hayatının büyük bir bölümünü İzmir'de geçirdiği öğrenilen Övüç, kısa süre önce yaşanan olayda yaşamını yitirdi. Övüç hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olsa da, genç yaşta hayatını kaybetmesi sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından üzüntüyle anıldı.

EMİRCAN ÖVÜNÇ NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

İzmir'in Konak ilçesinde Göztepe-Beşiktaş maçının ardından başlayan bir tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Mithatpaşa Caddesi'nde meydana gelen olay sırasında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada Emircan Övüç vurularak hayatını kaybetti. Çatışmada ayrıca altı kişi de yaralanırken, yaşanan bu olay kentte büyük üzüntüye neden oldu.

Genç taraftarın ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Göztepe taraftarı olan Emircan Övüç'ün silahla vurularak yaşamını yitirmesi, özellikle futbol sonrası yaşanan olayların tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Olay sonrası çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak Emircan Övüç'ü andı.