Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı
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Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı

Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Ekonomi
Eminönü-Cibali arasındaki ücretsiz otobüs seferleri başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında ilk etabı Cibali'ye kadar açılan Alibeyköy-Eminönü tramvayını Eminönü'ne bağlayacak otobüs seferlerini başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın ilk etabı olan Alibeyköy-Cibali Hattı'nı Eminönü'ne bağlayacak ring seferleri, bugün itibariyle başlatıldı.

UKOME'DE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Hattın Eminönü'ne kadar olan kısmı tamamlanıncaya kadar Cibali-Eminönü arasına ücretsiz ring seferi düzenlenmesi için hazırlanan teklif, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) oy birliği ile geçti.

SEFERLER 15 DAKİKADA BİR YAPILACAK

Bu kapsamda, tramvay hattının ilk durağı olan Cibali ile Eminönü arasında 15 dakikada bir seferler düzenleniyor.

Yaklaşık 2,5 kilometrelik Unkapanı Kadir Has Üniversitesi-Haliç Metro-Eminönü Kantarcılar güzergahında 2 araç aynı anda karşılıklı seferlerine başlıyor. Sabah saat 06.00 ile 21.30 arasında yapılacak "EC1" kodlu hatta, günde 125 sefer düzenlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları (7)
YAVUZ: yalan söyleyip binlerce insanı işinden eden adamın nesini beğeneceksin seçim öncesi konuşmaları kayıtlı herkes dinledi hala konuşuyorlar.
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MECZUP: eminönü cibali arası zaten yürüyerek on dakika on beş dakikada bir sefer koymanın alemi ne
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REALİST: bir şeyi de beğenin nankörler
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