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Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliğini ziyaret etti

Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliğini ziyaret etti
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliğine (UCI) ziyarette bulundu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliğine (UCI) ziyarette bulundu.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, UCI'nin merkezinde gerçekleşen ziyarette Müftüoğlu'nun UCI Başkanı David Lappartient'le bir araya geldiği belirtildi.

Ayrıca, UCI sosyal medyasından ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda da "Türkiye Bisiklet Federasyonunun yeni başkanı Emin Müftüoğlu ve ekibini UCI'de ağırlamaktan mutluluk duyduk. İster elit düzeyde, ister alt lig seviyesinde olsun, Türkiye'de bisikletin geliştirilmesi ve vizyonunuzu konuşmak harikaydı, birlikte iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Emin Müftüoğlu, Bisiklet, Spor, Haber

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