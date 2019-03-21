Emiliano Sala'nın Annesi, Cardiff City'ye Adalet Çağrısında Bulundu

Emilano Sala'nın ailesi uçak kazasıyla ilgili soruşturma devam ederken bir yandan cevap arıyor. Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın annesi, soruşturma devam ederken Nantes'a bonservis bedelini ödemeyen Cardiff City'ye adalet çağrısında bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kayıp pilot David Ibotson ile Sala'nın Fransa'dan Cardiff'e gitmek 21 Ocak günü bindiği uçak İngiliz Kanalı üzerindeyken düşmüştü. Sala'nın cansız bedeni kazadan bir süre sonra bulunmuştu, fakat uçağın düşmesine sebep olan şey halen bilinmiyor. Kazayla ilgili soruşturma halen devam ederken, Cardiff ise Sala'nın bonservis ücretini soruşturma sonuçlanana kadar ödemeyi reddetti.

"BONSERVİS BEDELİNİ ÖDEMELİLER"

Sala'nın annesi Mercedes Taffarel, Cardiff'in bu tutumunun oğluna yapıan bir saygısızlık olduğunu dile getirdi. L'Equipe' e konuyla ilgili açıklama yapan Taffarel, "Emiliano, Cardiff'e tüm basının, herkesin önünde imza attı. Bu yüzden bonservis bedelini ödemeliler" dedi. Taffarel sözlerine, "Bunu ailemize yapılmış bir saygısızlık olarak görüyor muyum? Evet. Emiliano, Cardiff'e gerçekten imza atmış olmasa durum farklı olurdu" diye devam etti.

"OĞLUMA HİÇ ÖNEM VERMEDİLER"

Taffarel öfkesini, "Evet, kesinlikle sinirliyim. Oğluma hiç önem vermediler. Oyuncular paradan daha değerlidir. Bu değeri Emiliano'ya hiç göstermediler" diye belirtti. 28 yaşındaki oyuncunun annesi son olarak, "Birçok konuyu merak ediyoruz. İnsanlar uçaktaki pilotun ortaya çıkmadığını ve başka birinin o pilot yerine geçtiğini söylüyor. Bunların hepsini İngiliz polisine soruyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.

(Goal)