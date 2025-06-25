Emiliano Martinez Galatasaray'a gelecek mi? Emiliano Martinez Galatasaray'la anlaştı mı?

Emiliano Martinez Galatasaray'a gelecek mi? Emiliano Martinez Galatasaray'la anlaştı mı?
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Fransız basınından çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Peki, Emiliano Martinez Galatasaray'a gelecek mi? Emiliano Martinez Galatasaray'la anlaştı mı?

Galatasaray, Emiliano Martinez ve Lucas Digne için Aston Villa'ya toplam 27 milyon euro teklif yaptı. Emiliano Martinez Galatasaray'a gelecek mi? Emiliano Martinez Galatasaray'la anlaştı mı?

EMİLİANO MARTİNEZ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray transfer gözünü Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların Aston Villa forması giyen kaleci Emiliano Martinez ve sol bek oyuncusu Lucas Digne için resmi teklifte bulundu. Haberde, Sarı-kırmızılıların bu iki oyuncu için toplam 27 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı belirtildi. Gözler Aston Villa'nın bu teklife vereceği yanıta çevrildi.

Geride kalan sezonda 53 maçta forma giyen Arjantinli kaleci, kalesinde 61 gol gördü ve 16 maçta kalesini gole kapadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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