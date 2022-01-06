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Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Alanı'nda imar çalışmaları

Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Alanı'nda imar çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuruluşunu tamamlayan ve bölgeye yatırım yapmak isteyen firmalarla görüşmelerini sürdüren Emet Hisarcık Orta ölçekli sanayi Kooperatifinin sanayi alanında imar çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kuruluşunu tamamlayan ve bölgeye yatırım yapmak isteyen firmalarla görüşmelerini sürdüren Emet Hisarcık Orta ölçekli sanayi Kooperatifinin sanayi alanında imar çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Kooperatifi Başkanı Abdülaziz Çıbuk, jeolojik etüt, imar plan ve parselasyon çalışmaları tamamlanan alanda jeoloji mühendisi Fevzi Yılmaz tarafından zemin etütleri için sondaj çalışmalarının başladığını belirtti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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