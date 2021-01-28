Emet Belediyesi'nce, 3 bin panelle kurulan GES tesisi üretime başladı

KÜTAHYA'da Emet Belediyesi'nce, 17 bin metrekarelik alanda kurulan, 3 bin 24 adet güneş panelinin yer aldığı Güneş Enerji Santrali (GES), elektrik üretimine başladı. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, tesisin 6 milyon liraya mal olduğunu ve 3 yılda kendisini amorti edeceğini ifade ederek, "Yıllık 1 milyon 600 bin kilovatsaat elektrik üreterek, ayda ortalama 130 bin lira, artı KDV gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Emet Belediyesi, hazırladığı projeyle Zaimalanı mevkisindeki 17 bin metrekarelik alana 3 bin 24 adet güneş paneliyle GES tesisi kurdu. Yaklaşık 6 milyon liraya mal olan santral, geçen yıl aralık ayında TEDAŞ- OEDAŞ ile İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerin ardından onay alarak, üretime başladı. Milli enerji hamlesi seferberliğinde Emet Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdikleri için gururlu olduklarını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Yıllık 1 milyon 600 bin kilovatsaat elektrik üreterek, ayda ortalama 130 bin lira, artı KDV gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Gelirin daha sonra artarak 3 yılda kendini amorti etmesi beklenen projemiz için kaynak konusunda yoğun temaslarımız oldu. Maliyeti 6 milyonu bulan proje için İller Bankası nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarda yapım kaynaklarımızı belediyemize kazandırdık. Hedefimiz kendi enerjimizi üreterek, enerji masraflarımızı karşılamak ve bu alanda yapılacak harcamaları ise halkımıza hizmet noktasında başka alanlarda kullanmaktır. Tüketen belediyeden, üreten belediyeciliğe adım adım yürüyeceğiz. Her alanda üretim diyerek, kalan ömrümüzü üretmekle tüketeceğiz" dedi.

Emet Belediyesi'nce 16 kamera ile takip edilen GES tesislerinde 3 bin 24 güneş paneli ve 12 adet invertörün yanı sıra idari bina da bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan KOLKU