Nihat Zeybekci yaptığı açıklamada, erken emeklilik sisteminin uzun vadede ekonomik dengeyi bozabileceğini ifade etti. Emeklilik yaşının yükseltilmesi meselesinin siyasi değil, milli bir mesele olarak görülmesi gerektiğini belirten Zeybekci, "Mevcut sistem gelecek nesiller için bir yük oluşturuyor. Bu, aslında onlara yapılmış bir haksızlık, bir nevi ihanet anlamına gelir. Bu nedenle ülke olarak ortak bir mutabakatla kalıcı bir çözüm geliştirmeliyiz." dedi. Emeklilik yaşı değişecek mi?

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Ekonomim gazetesine verdiği röportajda, mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Zeybekci, "Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, gelecek nesillere 'ihanet' denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme şu an yok ama yapılmalı mı? Evet, kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı" ifadelerini kullandı.

"ANAYASA'YA EKLENMELİ, MİLLİ MUTABAKATLA BELİRLENMELİ"

Zeybekci, emeklilik yaşına ilişkin yapılacak düzenlemenin siyasi tartışmalardan uzak, milli bir mutabakat çerçevesinde Anayasa'ya eklenmesi gerektiğini vurguladı. "Bazı konuları milli uzlaşmayla, her şeyi bir kenara bırakıp Anayasa'ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuzda bir daha kimse gelip de emeklilik yaşına dokunmaz" diyerek, düzenlemenin kalıcı olması gerektiğini ifade etti.

"SİYASET POPÜLİZMDEN UZAK DURMALI"

Sözlerinin devamında popülist yaklaşımların ülkeye zarar verdiğini belirten Zeybekci, siyasetin bu konuda dikkatli davranması gerektiğini söyledi. "Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde, bizim oraların tabiriyle 'Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı.' İlk dokunduğumuz yer emeklilik olmamalı" diyen Zeybekci, ekonomik istikrar için emeklilik sisteminin sağlam temeller üzerine kurulmasının önemine dikkat çekti.