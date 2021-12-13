Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre emeklilere yılbaşında 1000 TL verileceği konuşuluyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Emekliye 1000 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı?

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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