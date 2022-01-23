Emeklilere yapılan zam ankette soruldu, sonuç 71,7 oranında "Beklediğimizden azdı" oldu - Haberler Ekonomi
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Emeklilere yapılan zam ankette soruldu, sonuç 71,7 oranında "Beklediğimizden azdı" oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, Twitter hesabından yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Emeklilerin maaşlarına yapılan artışı (%25) nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği anketten yüzde 71,7 oranında "Beklediğimizden azdı" sonucu çıktı.

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, şirketin emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili olarak yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

YÜZDE 6'LIK BİR KESİM ZAMMI BEKLENTİSİNİN ÜSTÜNDE BULMUŞ

Katılımcılara "Emeklilerin maaşlarına yapılan artışı (%25) nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları dikkat çekti. Halkın yüzde 72'sine göre emekli maaşlarına yapılan zam beklediklerinin altında. Yüzde 6'lık bir kesim ise maaşlara yapılan zam artışını beklentisinin üstünde bulduğunu ifade ediyor.

ANKETİN SONUÇLARINI TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Sencar, anketin sonuçlarını Twitter hesabından "Hükümet emeklileri kaybetmiş görünüyor. Bakalım muhalefet onlara ulaşabilecek mi?" notuyla paylaştı.

Emeklilere yapılan zam ankette soruldu, sonuç 71,7 oranında 'Beklediğimizden azdı' oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Emekli Maaşı, MetroPOLL, Emekli, Zam, Ekonomi, Haber

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Yorumlar (5)
Samet Can:Şukredin lan en son erbakan doneminde boyle bir zam gormustunuz,yuzde 50 zam yapti hala az diyorsunuz nankor olmayin Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
HASAN1906:seyyanen zam olsaydı standart memur ve emekliye 1200 tl zam verseydiler adalet terazisi tam olurdu çok maaş alana çok az maaş alana az zam verildi sanıırım cumhurbaşkanını bazıları yanılttı onlrda ak parti y kaybetsin diye yaptılar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Baki Ertaş:Ankete gerek varmı enflasyon yüzde 80 maaş artışı yüzde 25 hesap bilen herkes bunu görür. Cevap Yaz 0 13 Yayından Kaldır
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