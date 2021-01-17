Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı

Aralık ayında belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında zam alacak. Zamlı maaşların yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacağı ve ek ödemelere de zam geleceği öğrenildi.

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

EK ÖDEMELER ZAMLI MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı. Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi. Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti. Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

"YENİ ORAN YÜZDE 8-10 OLARAK BELİRLENSİN"

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.