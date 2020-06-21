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Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu

Son 6 aylık enflasyon oranlarına göre emekli ve memur maaşına yapılacak olan zam miktarı belli olmaya başladı. 2020 yılının ilk zammı Ocak ayında yapılmıştı, ikinci zammı ise 3 Temmuz'da kesinleşmiş olacak. Peki emekli ve memura yüzde kaç zam yapılacak? İşte tüm detaylar.

21.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:10

Emekli ve memura ilki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4'ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler Temmuzda en az %4'ün üzerinde bir zam alacak.

GEÇEN YIL NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, 2019'un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta aldıkları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödendi. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Haber7'nin haberine göre; TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde oldu. Beklenti aylık 0.90 - 1, yıllık yüzde 10.66'ydı. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0.85 artış göstermişti. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

İşte % 4, % 8 ve % 9'luk oranlara göre maaşlara yapılacak zam senaryoları:

Emekli ve memura yüzde kaç zam yapılacak? Yapılacak zam oranları belli oldu


Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu

Ekonomi Manşet

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