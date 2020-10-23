Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar

TBMM'ye sunulan bütçe teklifi ile Cumhurbaşkanı'nın brüt aylığının yanı sıra buna bağlı olarak belirlenen eski cumhurbaşkanları ve milletvekillerinin emekli aylıkları da netleşti. Her iki grubun maaşı da zamlanacak.

2021'de milletvekili emekli aylığı ek ödeme hariç yaklaşık 15 bin 800 lira olacak. Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl cumhurbaşkanının aylık brüt maaşı 88 bin lira olacak. Teklifteki bütçe tahminlerine göre cumhurbaşkanı maaşının 2022'de 96 bin lira, 2023'te ise, 105 bin lira olması öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN 2.7 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK

Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı'nın mal ve hizmet giderleri için 2.3 milyar liralık, personel giderleri için ise toplam 402 milyon liralık ödenek öngörülüyor. Teklife göre 2021'de Cumhurbaşkanlığı'na 47 yeni taşıt alınması planlanırken; bunların 30'unu binek otomobil, beşini minibüs, beşini pick-up (kamyonet), beşini panel, iki tanesini ise en az 41 kişilik otobüsler oluşturdu.

CUMHURBAŞKANLARININ EMEKLİ AYLIKLARI 35 BİN LİRA OLACAK

Milliyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı ödeneği (aylığı), eski cumhurbaşkanları, eski TBMM başkanları, eski başbakanlar ve milletvekili emeklisi olanlar ile bunlardan vefat edenlerin hak sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü bunların emekli aylıklarının belirlenmesinde cumhurbaşkanı aylığı belli oranda baz alınıyor. Buna göre, 2021 bütçesiyle birlikte eski cumhurbaşkanlarının emekli aylıkları yaklaşık 35 bin lira olacak. Emekli milletvekillerinin aylığı ise yaklaşık 15 bin 800 liraya ulaşacak.