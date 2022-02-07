Emekli espor oyuncusu, çıktığı ilk MMA maçını kazandı

Emekli profesyonel CSGO espor oyuncusu PashaBiceps, CSGO'dan uzaklaştıktan sonra MMA'de dövüşmeye karar verdi. MMA'de ilk maçını 5 Şubat'ta gerçekleştiren Jarzabkowski, ünlüler dövüş turnuvası olan HIGH liginin bir parçası olarak Polonyalı vücut geliştiricisi Michal Owczarzak ile karşılaştı ve maç Jarzabkowski için iyi gitti.

İLK KARŞILAŞMASINI NAKAVT İLE KAZANDI

33 yaşındaki eski profesyonel CSGO oyuncusu PashaBiceps, ilk MMA karşılaşmasını nakavt ile kazandı. Pasha, HIGH League 2 isimli turnuvada Polonyalı rakibi Michal Owczarzak'ı ikinci rauntta devirmeyi başardı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK GELDİ

MMA'de ilk dövüşüne çıkan PashaBiceps'e espor arkadaşlarından da destek geldi. FalleN, S1mple ve hatta resmi CSGO Twitter hesabı PashaBiceps'e maç öncesi destek verdi.