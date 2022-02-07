Emekli espor oyuncusu, çıktığı ilk MMA maçını kazandı
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Geçtiğimiz senelerde emekli olan profesyonel CSGO espor oyuncusu PashaBiceps kullanıcı adlı Jaroslaq Jarzabkowski, rakibini ikinci turda nakavt ederek çıktığı ilk MMA maçından galibiyet ile ayrıldı.
Emekli profesyonel CSGO espor oyuncusu PashaBiceps, CSGO'dan uzaklaştıktan sonra MMA'de dövüşmeye karar verdi. MMA'de ilk maçını 5 Şubat'ta gerçekleştiren Jarzabkowski, ünlüler dövüş turnuvası olan HIGH liginin bir parçası olarak Polonyalı vücut geliştiricisi Michal Owczarzak ile karşılaştı ve maç Jarzabkowski için iyi gitti.
İLK KARŞILAŞMASINI NAKAVT İLE KAZANDI
33 yaşındaki eski profesyonel CSGO oyuncusu PashaBiceps, ilk MMA karşılaşmasını nakavt ile kazandı. Pasha, HIGH League 2 isimli turnuvada Polonyalı rakibi Michal Owczarzak'ı ikinci rauntta devirmeyi başardı.
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TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK GELDİ
MMA'de ilk dövüşüne çıkan PashaBiceps'e espor arkadaşlarından da destek geldi. FalleN, S1mple ve hatta resmi CSGO Twitter hesabı PashaBiceps'e maç öncesi destek verdi.